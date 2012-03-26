Дмитрий Медведев провёл переговоры с президентом Кореи Ли Мён Баком

Состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с президентом Кореи Ли Мён Баком, в ходе которой сторонами обсуждались перспективы развития российско-корейского сотрудничества.





В ходе встречи Ли Мён Бак выразил благодарность "российской стороне за то, что Россия внесла весомый вклад в успешное проведение саммита по ядерной безопасности в Сеуле".

"В последние годы Россия и Корея значительно развили своё сотрудничество. Хотел бы также отметить, что, несмотря на кризисные условия в мире, Россия продемонстрировала высокие темпы экономического роста. Думаю, это стало возможно благодаря лидерским качествам господина Президента Медведева. Я также поздравляю вас со вступлением России в ВТО", - добавил президент Кореи.