Новый состав Правительства объявят когда Путин договорится с Медведевым

Дмитрий Медведев и Владимир Путин ведут консультации, касающиеся вопроса о новом Правительстве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал все рассуждения о возможной структуре будущего правительства спекуляцией.

До завершения консультаций все размышления о структуре нового кабинета министров - не более чем спекуляции. Такое мнение пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков высказал в интервью журналу "Итоги". "Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости кардинальных структурных или персональных изменений в кабинете министров. Хотя я никогда не слышал, чтобы Путин или Медведев употребляли термин "административная реформа" в отношении анонсируемых перемен", - подчеркнул Дмитрий Песков. Структура Правительства, отметил Песков, и его персональный состав - это "не догма". "В состоянии на сегодняшний день все, что пишут по данному вопросу - абсолютные домыслы. Есть Медведев и есть Путин, и они заявили, что ведут консультации на предмет формирования нового правительства. (…) Когда эти два человека договорятся, тогда все и будет объявлено", - сказал Песков.