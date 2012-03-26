Второй тур президентских выборов в Южной Осетии будет назначен на 8 апреля

Кандидат в президенты Южной Осетии Леонид Тибилов, по предварительным данным ЦИК, набирает 41,85% голосов, Дмитрий Медоев и Давид Санакоев набирают 24,3% и 24,8% соответственно.





Четвертый кандидат на высший поста в государстве Станислав Кочиев набирает 5,3% голосов. Второй тур президентских выборов будет назначен на 8 апреля.