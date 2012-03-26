Медведев: Россия и США остаются на прежних позициях по вопросу ПРО

Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия и США остаются на прежних позициях по вопросу о развертывании противоракетной обороны. Время договориться еще есть, отметил президент РФ Медведев.

Такое заявление глава государства сделал по итогам встречи с президентом США Бараком Обамой. По словам Медведева, президенты 2говорили о том, что время не упущено, сотрудничество и обсуждение всех аспектов, связанных с реализацией идеи европейской ПРО, может быть более активным". "Договорились о том, что в настоящий момент время для работы специальных технических экспертов. В любом случае, конечно, мы остаемся на своих позициях, но диалог на эту тему не только возможен, но и необходим", - цитирует Медведева РИА Новости. "И если говорить предельно прямо, у нас еще есть время, чтобы договориться и придти к сбалансированному решению, имея в виду тот хороший опыт, который мы с Бараком накопили во время подготовки договора об СНВ", - подчеркнул Дмитрий Медведев. В свою очередь президент США Барак Обама заявил, что по многим вопросам России и США еще предстоит проделать большую работу. "Сейчас наступило время, когда наши технические специалисты, наши команды начнут дискуссии по техническим вопросам", - сказал американский лидер, комментируя проблематику ПРО.