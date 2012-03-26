Леонид Тибилов набрал 42% на выборах президента Южной Осетии

ЦИК Южной Осетии подсчитал 40% избирательных бюллетеней. На президентских выборах лидирует экс-председатель Комитета госбезопасности республики Леонид Тибилов. Он набрал 41,94% голосов избирателей.

Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Белла Плиева, навтором месте идет уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев. Он, по словам Плиевой, набрал 25,36% голосов, передает РБК. Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев набрал 23,80%. Другой кандидат - лидер Коммунистической партии Станислав Кочиев - 5,62%. Против всех кандидатов проголосовало 0,98% избирателей.