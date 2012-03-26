Медведев оценил последние годы отношений с США как лучшие за 10 лет
26 марта 2012, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Сеуле сегодня проходит встреча президентов США и России. Дмитрий Медведев оценил последние три года отношений между двумя странами, как лучшие за прошедшее десятилетие, несмотря на разные оценки перезагрузки.
Последние три года в отношениях РФ и США - лучшие за десятилетие, считает российский лидер. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, Медведев и Обама в понедельник проводят двустороннюю встречу в Сеуле. Встреча двух президентов проходит за закрытыми дверями.