Обама: У США ядерного оружия больше, чем нужно

Соединенные Штаты готовы к продолжению сокращения запасов ядерных вооружений при сохранении его на уровне, достаточном для "стратегического сдерживания". Об этом заявил президент США Барак Обама.

Выступая перед студентами сеульского университета, американский лидер отметил, что у США ядерного оружия больше, чем требуется. "Мы уже можем сказать со всей уверенностью, что ядерного оружия у нас больше, чем требуется", - сказал Обама, передает Интерфакс. По его словам, он "твердо уверен в том, что мы можем обеспечить безопасность Соединенных Штатов и наших союзников, обладая мощными силами сдерживания против любой угрозы, и при этом, следуя курсу на дальнейшее сокращение наших ядерных арсеналов". Глава Белого Дома также выразил готовность обсуждать вопрос о сокращении вооружений на запланированной на предстоящей в мае встрече с новым президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Медведев и Барак Обама проводят двустороннюю встречу в Сеуле: встреча двух президентов проходит за закрытыми дверями, по завершению встречи лидеры двух стран сделают заявление для прессы.