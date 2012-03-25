Прохоров хочет, чтобы его партия охватила все регионы России

Михаил Прохоров считает, что создаваемая им политическая партия охватит все регионы России, а не только крупные города. Ранее миллиардер заявил о намерении создать "принципиально новую сетевую партию", "которой никогда в стране не было".

На этой неделе Прохоров написал в своем блоге, что на первом этапе создания основное внимание будет уделяться партийному строительству в регионах. Также Прохоров намерен уделить внимание выбору региональных лидеров, передает РИА Новости. "Наша партия будет охватывать все регионы нашей страны. Мы строим не партию одного-двух городов, а партию серьезного, федерального уровня, которая будет биться за власть", - сказал Михаил Прохоров.