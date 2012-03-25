Международное сообщество должно оказывать поддержку Кофи Аннану

Международное сообщество должно оказывать консолидированное содействие миссии спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Коффи Аннана. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Такое заявление Лавров сделал в воскресенье в ходе встречи с Кофи Аннаном в Москве. В сообщении российского МИД говорится, что "Лавров подчеркнул необходимость прекращения насилия со всех сторон и налаживания общесирийского политического процесса". "В этой связи он призвал спецпосланника активно работать с такой целью как с властями, так и с оппозицией", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства. "Министр отметил, что на данном этапе международное сообщество должно оказывать консолидированное содействие миссии К. Аннана. Это предполагает невмешательство во внутренние дела Сирии и недопустимость поддержки одной из сторон конфликта", - сообщает МИД.