Медведев считает Кофи Аннана последним шансом Сирии

Дмитрий Медведев назвал миссию спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана последним шансом Сирии избежать затяжной гражданской войны. Президент России заявил, что "очень ценит" усилия Аннана.

"Мы очень ценим ваши усилия. Может быть, для Сирии это последний шанс избежать затяжной кровопролитной гражданской войны", - сказал Медведев. Такое заявление он сделал на переговорах с Кофи Аннаном. "Мы надеемся, что ваша работа закончится позитивным результатом", - цитирует президента РИА Новости. Напомним, глава государства и спецпосланник ООН проводят встречу в аэропорту "Внуково-2".