Медведев и Ху Цзиньтао встретятся на саммите БРИКС

Во время саммита БРИКС в Нью-Дели Дмитрий Медведев обсудит с председателем КНР Ху Цзиньтао сотрудничество в газовой сфере. Стороны также намерены затронуть темы межрегионального взаимодействия и ситуации вокруг Сирии.

Как отметил помощник президента РФ Сергей Приходько, на саммите 28 марта "запланирована беседа президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и председателя КНР Ху Цзиньтао". По словам Приходько, в повестке дня встречи - вопросы политического диалога ивзаимодействие в энергетике, передает РИА Новости. Также главы государств намерены обсудить инвестиционное сотрудничество, ВТС и гуманитарное взаимодействие.