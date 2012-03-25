Встреча Сергея Лаврова и Кофи Аннана прошла в Москве

Ситуацию в Сирии в воскресенье обсудили в закрытом формате в особняке российского внешнеполитического ведомства на Спиридоновке в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный посланник ООН и ЛАГ Кофи Аннан.

В российском МИД подчеркивают важность контактов со спецпосланником.

"Россия с самого начала поддержала назначение Кофи Аннана на этот пост, учитывая его политический опыт, в том числе, как бывшего генерального секретаря ООН, а также наработанную им высокую репутацию в урегулировании ряда региональных кризисных ситуаций. Встречи с Кофи Аннаном сфокусированы на анализе путей выработки мирного урегулирования внутрисирийского конфликта. Именно в этом состоит главная задача миссии спецпосланника", — цитирует ИТАР-ТАСС слова представителей ведомства.

"АН" писали, что Кофи Аннан прибыл в Москву в субботу. Ожидается, что в воскресенье Кофи Аннан также встретится с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним, в субботу МИД РФ выступил с резким осуждением резолюции Совета ООН по правам человека по Сирии, принятой накануне за попытку взвалить всю ответственность за кризис в САР на правительство. Ее поддержали 41 делегация, Китай, Куба и Россия проголосовали "против", Эквадор и Уганда воздержались.

Ранее, 21 марта Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление, выражающее "полнейшую поддержку" предложениям, выдвинутым спецпосланником по урегулированию ситуации в Сирии Аннаном. В заявлении, которое в отличие от резолюции не имеет силы обязательного исполнения, президента Сирии Башара Асада и представителей сирийской оппозиции призывают "по доброй воле" работать с Аннаном, чтобы немедленно реализовать его план из шести пунктов по разрешению кризиса в Сирии.

Одним из предложений Аннана является "прекращение всех форм вооруженного насилия всеми сторонами конфликта под наблюдением ООН, начиная с вывода сирийских войск из крупных городов страны". В документе также предлагается "обеспечить доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от вооруженного противостояния и освободить незаконно задержанных людей".