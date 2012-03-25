В Москве Медведев и Аннан поговорят о Сирии сегодня

Урегулирование внутреннего конфликта в Сирии невозможно без блокирования внешней поддержки экстремитской оппозиции САР. Эту точку зрения Москва намерена довести в Кремле до сведения спецпосланника ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннана.

Планируется, что в воскресенье с Кофи Аннаном встретятся президент РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"В ходе предстоящей встречи намерены изложить наш принципиальный подход к решению задачи прекращения огня и насилия в Сирии. Ее будет сложно выполнить, не положив конец внешней вооруженной подпитке оппозиции и ее политической поддержке", - заявил помощник президента РФ Сергей Приходько накануне встречи Медведева со спецпосланником ООН, передает Интерфакс.

Как отметил представитель Кремля, российская сторона намерена также обратить внимание на то, что "выход на урегулирование сирийского кризиса вряд ли можно найти в рамках таких форматов, как "Группа друзей Сирии".

"АН" писали, что в субботу по приглашению российской стороны в Москву прибыл спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннан.

Напомним, 25 марта генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО не намерено вмешиваться в дела Сирии, если об этом не попросят власти арабской республики.

25 марта МИД РФ выступил с резким осуждением резолюции Совета ООН по правам человека по Сирии, принятой накануне за попытку взвалить всю ответственность за кризис в САР на правительство. Ее поддержали 41 делегация, Китай, Куба и Россия проголосовали "против", Эквадор и Уганда воздержались.

21 марта Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление, выражающее "полнейшую поддержку" предложениям, выдвинутым спецпосланником по урегулированию ситуации в Сирии Аннаном. В заявлении, которое в отличие от резолюции не имеет силы обязательного исполнения, президента Сирии Башара Асада и представителей сирийской оппозиции призывают "по доброй воле" работать с Аннаном, чтобы немедленно реализовать его план из шести пунктов по разрешению кризиса в Сирии.

Одним из предложений Аннана является "прекращение всех форм вооруженного насилия всеми сторонами конфликта под наблюдением ООН, начиная с вывода сирийских войск из крупных городов страны". В документе также предлагается "обеспечить доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от вооруженного противостояния и освободить незаконно задержанных людей".