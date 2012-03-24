МИД Беларуси: никто не объявлял послов стран ЕС персонами нон-грата

Послы Евросоюза, которые в настоящее время отсутствуют в Белоруссии, не являются персонами нон-грата, заявил в субботу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства республики Андрея Савиных.

"Это абсолютное передергивание фактов и некорректная трактовка ситуации", - заявил Савиных в связи с сюжетом на канале Евроньюс, где говорится об объявлении послов персонами нон-грата, передает ИТАР-ТАСС.

"Страны ЕС по собственной инициативе отозвали своих послов", - добавил дипломат.

Тем не менее, пресс-секретарь МИД отметил, что "с учетом принятого ЕС решения (о расширении санкций в отношении Белоруссии), в сегодняшних условиях возвращение послов преждевременно".

"Когда Евросоюз найдет путь к конструктивному диалогу, мы будем готовы видеть послов ЕС вместе, где они смогут заняться своими прямыми дипломатическими обязанностями, а именно работой по укреплению добрососедских отношений между нашими странами", - говорится в заявлении.

"АН" писали, что в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии заявил, что Минск, после расширения санкций ЕС не видит необходимости в возвращении послов стран Евросоюза, недавно покинувших республику.

Напомним, в пятницу Евросоюз принял решение ужесточить санкции в отношении Беларуси. Напряжение в отношениях между ЕС и Беларусью в последнее время заметно выросло.

На прошлой неделе, спустя год после взрыва в метро в белорусской столице, были казнены двое осужденных, несмотря на протесты международной общественности. Президент Беларуси заявил, что Евросоюз никогда не просил его повременить с казнью этих людей. К тому же Лукашенко подтвердил существование черного списка членов оппозиции, которым запрещен выезд из страны.