Посол Макфол готовит последнюю встречу Обамы с Медведевым

Посол США в России Майкл Макфол сообщил сегодня, что занимается подготовкой к встрече президента Барака Обамы с главой РФ Дмитрием Медведевым. Первая встреча глав государств состоялась 1 апреля 2009 г.



"Участвую в подготовке к встрече с президентом Д.Медведевым в понедельник", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Встреча, которая произойдет в преддверии саммита по ядерной безопасности в Сеуле, "станет последней встречей Б.Обамы и Д.Медведева в роли глав государств", отметил посол., сообщает «Интерфакс».



