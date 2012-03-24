МИД РФ: резолюция СПЧ по Сирии игнорирует усилия международного сообщества

Совет ООН по правам человека накануне одобрил резолюцию по Сирии с резким осуждением правительства страны. Ее поддержали 41 делегация, три государства — Китай, Куба и Россия проголосовали "против" и два — Эквадор и Уганда воздержались.

В резолюции говорится о сексуальном насилии, практикуемом сирийскими властями, в том числе в отношении задержанных лиц мужского пола и детей.

В документе отмечается "необходимость проведения международных, транспарентных, независимых и беспристрастных расследований по фактам нарушения норм международного права с целью привлечения к ответственности виновных за широкомасштабные, систематические и грубые нарушения прав человека, в том числе те нарушения, которые могут быть равнозначными преступлениям против человечности".

Члены Совета настоятельно призвали сирийские власти немедленно прекратить всяческое насилие и незамедлительно положить конец всем нарушениям прав человека. Они выразили глубокую озабоченность по поводу сложившейся гуманитарной ситуации и настоятельно призвали обеспечить своевременный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ.

В связи с этим в субботу МИД РФ заявил, что резолюция Совета ООН по правам человека в Сирии дает одностороннюю оценку ситуации в этой стране, игнорирует усилия международного сообщества.

"23 марта Совет ООН по правам человека (СПЧ) по инициативе Евросоюза принял резолюцию по ситуации в области прав человека в Сирии. Документ дает одностороннюю оценку происходящего в стране, обвиняет в насилии только сирийское правительство, не содержит никаких требований в отношении вооруженных групп оппозиции. Игнорируются положительные результаты международных усилий по урегулированию кризиса, предпринимаемые в настоящее время в том числе со стороны Спецпосланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства России.

В ходе голосования российская сторона активно работала над текстом, отмечают на Смоленской площади.

"Нами были предложены балансирующие поправки, в частности, с осуждением насилия со стороны вооруженной оппозиции и недавних терактов в Дамаске и Алеппо. Однако все эти предложения не были приняты соавторами. С учетом этого российская делегация была вынуждена поставить проект на голосование и совместно с Китаем и Кубой проголосовать "против", - сообщает МИД РФ.