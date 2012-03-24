Медведев: те, кто вне НАТО, воспринимаются как лузеры

Безопасность может быть только неделимой и равной. Укрепление собственной безопасности за счёт других, разрушает саму идею построения сообщества государств и подрывает основы сотрудничества, заявил Дмитрий Медведев.

Президент РФ заявил, что Россия внесла уникальное предложение по обеспечению неделимой безопасности Европы, но готова к обсуждению альтернативных проектов.

"Мы свой вклад в конкуренцию идей внесли: это упомянутый мною Договор о европейской безопасности, – но мы готовы обсуждать и альтернативные идеи по обеспечению неделимости безопасности. Мы никогда не зашорены, не считаем, что наша идея – самая лучшая, а всё остальное обсуждаться не может. Нет, конечно. Но этих идей нет, мы их пока, во всяком случае, не слышим. Слышим, что есть НАТО, есть Североатлантический альянс и этого достаточно. А те, кто в НАТО не участвуют, они очень часто воспринимаются или как скрытые враги, или как международные лузеры. Это плохо", - подчеркнул Медвведев, выступая накануне на научно-практической конференции Российского совета по международным делам "Евроатлантическое сообщество безопасности: миф или реальность", передает пресс-служба Кремля.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в Евроатлантическом регионе накопилось большое количество вызовов в сфере прав человека.

"Речь идёт и о элементарном расизме, и о расовой дискриминации, и о ксенофобии, и о нетерпимости, речь идёт о проблемах с положением национальных и этнических меньшинств, беженцев, внутренне перемещённых лиц, мигрантов. Это далеко не полный перечень. И самое главное, что эти проблемы в той или иной степени затрагивают все наши государства, все государства Евроатлантики. По-настоящему эффективно бороться с ними можно лишь на основе конструктивного и равноправного сотрудничества с использованием всего спектра механизмов регионального взаимодействия включая и Совет Европы, и ОБСЕ. Мы к такому сотрудничеству готовы и последовательно призываем к этому всех партнёров", - заявил глава российского государства.