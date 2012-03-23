Минску без надобности отозванные из Беларуси послы стран Евросоюза

Официальный Минск заявил, что послы стран Евросоюза, недавно покинувшие республику, могут не возвращаться обратно. Это своего рода ответ на расширение на расширение европейских санкций против этой страны.

"В сегодняшних условиях белорусская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Белоруссии отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение (расширение санкций)", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Белоруссии Андрея Савиных, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что в пятницу Евросоюз принял решение ужесточить санкции в отношении Беларуси. Напряжение в отношениях между ЕС и Беларусью в последнее время заметно выросло.

На прошлой неделе, спустя год после взрыва в метро в белорусской столице, были казнены двое осужденных, несмотря на протесты международной общественности. Президент Беларуси заявил, что Евросоюз никогда не просил его повременить с казнью этих людей. К тому же Лукашенко подтвердил существование черного списка членов оппозиции, которым запрещен выезд из страны.