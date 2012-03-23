ЕС ужесточает санкции в отношении Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже неоднократно применял жесткие меры в отношении оппозиции, тем самым нарушая права человека. Евросоюз в свою очередь решил ответить на действия Белоруссии и ввел запрет на въезд 12 чиновников на территорию Евросоюза.

Об этом было заявлено на Совете Европейского Союза в пятницу в Брюсселе. Среди лиц, получивших запрет: два предпринимателя, судьи, полицейские и государственные адвокаты.

"Мы не можем больше наблюдать за нарушением прав человека в Европе: за заключением людей под стражу и за тем, как от этого страдают их семьи» - заявил министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. "В связи с этим считаю необходимым и дальше проводить жесткие санкции в отношении политики Александра Лукашенко – "последнего диктатора Европы", - добавил Вестервелле.

В знак поддержки граждан Беларуси министры иностранных дел ЕС решили на встрече в Брюсселе, в соответствии с заявлениями дипломатов, упростить порядок выдачи виз в Европу, что предусматривает также снижение пошлин на оформление документов.

Напряжение в отношениях между ЕС и Беларусью в последнее время заметно выросло.

На прошлой неделе, спустя год после взрыва в метро в белорусской столице, были казнены двое осужденных, несмотря на протесты международной общественности. К тому же Лукашенко подтвердил существование черного списка членов оппозиции, которым запрещен выезд из страны.