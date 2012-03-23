Медведев провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент России Дмитрий Медведев провел в пятницу совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На совещании обсуждались вопросы внутренней и внешней политики российского государства.

В совещании приняли участие глава администрации Кремля Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МВД Сергей Лавров, министр внутренних дел Рашид Нургалиев, обороны Анатолий Сердюков, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Михаил Фрадков и постоянный член Совета безопасности Борис Грызлов.