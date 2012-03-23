Борис Громов будет работать на посту губернатора Подмосковья до мая

Губернатор Московской области Борис Громов не планирует больше выдвигать свою кандидатуру на пост главы Московской области.

Громов принял решение обратиться в высший совет партии "Единая Россия" с просьбой не рассматривать его в качестве одного из кандидатов на пост губернатора столичного региона на следующий период.

"Срок моих полномочий истекает в мае, я руковожу Московской областью уже 12 лет и считаю, что этого вполне достаточно", - пояснил он. Пресс-секретарь губернатора Андрей Барковский сообщил, что Борис Громов с 15 марта находится в отпуске, и на работе он появится 27 марта.

Борис Громов будет работать на посту губернатора региона до истечения срока полномочий, до мая.

"АН" сообщали, что на пост главы Подмосковья прочат Бориса Грызлова, Сергея Шойгу и Виктора Басаргина.