Госдума приняла закон об упрощении процедуры регистрации партий

Депутаты Государственной Думы РФ в пятницу единогласно проголосовали за принятие в третьем, окончательном, чтении президентского закона, упрощающего процедуру регистрации партий.

Согласно законопроекту, для регистрации будут необходимы только 500 членов партии, а не 40 тысяч, как сейчас.

В обсуждении приняли участие представители внепарламентских партий, а также партий, не зарегистрированных министерством юстиции. Оппозиционеры входили в состав рабочей группы по обсуждению президентского законопроекта, однако большинство предложенных ими поправок было отклонено, передает Радио Свободы.

С критикой законопроекта на заседании Думы выступили лидеры партий "Яблоко" и "Правое дело". Сергей Митрохин вновь говорил о необходимости обозначить в законе право партий объединяться в избирательные блоки. Законопроект - первый из пакета документов о политической реформе, предложенных президентом Дмитрием Медведевым.