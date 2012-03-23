Врио губернатора Саратовской области назначен Валерий Радаев

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен председатель Саратовской областной думы Валерий Радаев. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова.

Прекратить полномочия Ипатова у президента просили депутаты Саратовской областной и Саратовской городской дум. Ипатов был отправлен в отставку из-за своей непопулярности среди жителей региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле. Официально он ушел в отставку по собственному желанию, назвав ее плановой.

Напомним, Павел Ипатов был назначен на пост губернатора Саратовской области в 2005 году по представлению Владимира Путина, который на тот момент занимал пост президента России. В 2010 году полномочия Ипатова были продлены на второй срок.

Валерия Радаева называют наиболее вероятным кандидатом на пост главы региона.Считается, что своей успешной политической карьере он обязан "Единой России" Вячеславу Володину, секретарю президиума генсовета "ЕР", замглавы администрации президента — земляку, передает РБК.

Врио губернатора родился в Хвалынском районе Саратовской области. Как и Володин, окончил саратовский институт механизации сельского хозяйства. Свою трудовую биографию Радаев начал с работы в совхозе. Стал директором.

На муниципальную службу он пришел в 1996 году, когда Саратовскую область возглавил Дмитрий Аяцков. При Аяцкове Радаев становится мэром города Хвалынск, а спустя 8 месяцев возглавляет весь Хвалыснкий район и остается на этом посту вплоть до 2005 года. Хвалынский район - население 25 тысяч человек. Крупных промышленных производств в районе нет, из примечательного — национальный парк и горнолыжный курорт.

В марте 2005 года после отставки Аяцкова Радаева пригласили в Саратов. Он становится главным ветеринарным врачом, возглавив региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Параллельно он начинает активную работу по партийной линии, став секретарем регионального политсовета "Единой России".

В 2007 году Радаев избирается депутатом саратовской областной Думы и становится ее председателем.