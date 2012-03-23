Кудрин согласился сотрудничать с партией Прохорова

Экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился сотрудничать с партией экс-кандидата в президенты РФ, миллиардера Михаила Прохорова.

В своем микроблоге в Twitter Кудрин написал, что Фонд, который он хочет создать, будет сотрудничать с партией Прохорова «по конкретным проблемам».

Ранее бывший министр сообщил, что собирается создать фонд поддержки гражданских инициатив. Кудрин отмечал, что создаваемый им фонд будет открыт для сотрудничества с любыми партиями. Ранее Прохоров сообщил, что видит Кудрина в качестве будущего союзника.

Предприниматель Михаил Прохоров заявил о желании создать партию после выхода из «Правого дела». Сейчас название партии выбирают голосованием в Интернете. Предлагается более 80 вариантов названия. Пока лидирует «Новая Россия».

Прохоров приступил к формированию своей партии и уже определился с оргкомитетом - политик будет опираться на проверенные кадры.