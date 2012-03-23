Евросоюз расширил список иранцев, в отношении которых будут применяться санкции, в частности, запрет на поездки и замораживание активов, до 78 человек. Это решение принято накануне в рамках двухдневного заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран Евросоюза добавили в "черный список" еще 17 иранцев, которых европейцы считают ответственными за серьезные нарушения прав человека.

Как сообщила в пятницу пресс-служба верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, санкции в отношении этих лиц продлены на год.

"АН" писали, что в четверг и пятницу проходит заседание Совета Евросоюза, посвященное вопросам обороны и международных отношений.