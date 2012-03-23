Главы МИД ЕС вписали в "черный список" иранцев ещё 17 человек
23 марта 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
Евросоюз расширил список иранцев, в отношении которых будут применяться санкции, в частности, запрет на поездки и замораживание активов, до 78 человек. Это решение принято накануне в рамках двухдневного заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Министры иностранных дел стран Евросоюза добавили в "черный список" еще 17 иранцев, которых европейцы считают ответственными за серьезные нарушения прав человека.
Как сообщила в пятницу пресс-служба верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, санкции в отношении этих лиц продлены на год.
"АН" писали, что в четверг и пятницу проходит заседание Совета Евросоюза, посвященное вопросам обороны и международных отношений.
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