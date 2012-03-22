Секретарь Медведева рассказала о новом составе правительства

Новый состав кабинета Правительства России будет объявлен после утверждения нового председателя кабинета министров, заявила пресс-секретарь президента РФ Наталья Тимакова. Путин и Медведев продолжают консультироваться.

"Все кадровые и структурные решения по новому правительству будут озвучены только после утверждения нового премьер-министра", - сказала Наталья Тимакова. По ее словам, "консультации между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным по возможной структуре нового правительства и его кадровому и персональному направлению продолжаются". Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Тимакова подчеркнула, что решения "будут озвучены только после утверждения нового премьер-министра Государственной думой".