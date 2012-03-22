В ведомстве Сергея Лаврова ждут Кофи Аннана

Министерство иностранных дел России ожидает прибытия делегации сирийской оппозиции и специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Кофи Аннана в Москву в ближайшие дни.

Об этом сообщил заместитель министра Михаил Богданов. При этом он не озвучил конкретных сроков. По его словам, делегацию сирийской оппозиции возглавит представитель Национального координационного комитета Хасан Абд-аль-Азим. Богданов отметил, что не ожидает скорого обсуждения в Совете Безопасности ООН новых проектов резолюции по Сирии, передает РБК. "Сейчас все будут ждать результатов работы К. Аннана", - пояснил заместитель главы МИД РФ.