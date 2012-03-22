Путин продублирует предвыборные обещания президентскими указами

Владимир Путин заявил о том, что все поручения кабинета министров по реализации его предвыборных инициатив будут продублированы соответствующими указами избранного президента в мае 2012 года.

С таким заявлением глава Правительства выступил на совещании по реализации задач, поставленных в предвыборных статьях кандидата на пост президента. "Мы проведем совещание по данному приоритетному направлению, я попрошу аппарат правительства подготовить соответствующие поручения и обобщающее поручение", - заявил Путин, передает РБК. По его словам, с мая текущего года поручения "будут продублированы указами и распоряжениями президента, чтобы у нас ничего не выпало и все было безусловно реализовано.