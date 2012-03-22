Медведев скоро подпишет указ об общественном телевидении

Дмитрий Медведев заявил о том, что указ о создании общественного телевидения почти подготовлен и скоро будет представлен на подписание. С инициативой о создании общественного ТВ президент выступил во время послания к Федеральному Собранию.

22 декабря 2011 года Медведев заявил: "Я предлагаю в ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения, возможно, на базе одного из существующих федеральных каналов". На встрече в формате "открытого правительства" 22 марта глава государства заявил о том, что его указ почти подготовлен. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал концепцию проекта федерального закона "Об общественном телевидении и радио в РФ". Документ предлагает преобразовать ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) в АНО "Общественное российское телерадиовещание".