«США никогда не скрывали, что в Россию идут огромные деньги»

Комиссия Госдумы по этике выразила общественное порицание депутатам от «Справедливой России» О.Дмитриевой и И.Пономареву, которые не стали давать объяснений в связи со своим участием в памятной январской встрече с послом США в России Майклом Макфолом. Нашу оппозицию обвиняют в том, что она находится на содержании Госдепа США. Специально для «АН» на вопрос «Как вы относитесь к тому, что наше правительство держит $150 млрд. российских денег в ценных бумагах США, которые фактически находятся под контролем Госдепа?» отвечают…

Алексей Подберезкин, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, профессор МГИМО:

«Это неконтролируемые деньги!»

- Что касается финансирования Штатами институтов гражданского общества и вообще гуманитарных организаций за рубежом, то американцы этого никогда и не скрывали. В Россию идут огромные деньги, и в первую очередь тем адресатам, чья деятельность отвечает национальным интересам США. Речь идет о сотнях миллионов долларов, может быть, даже миллиардах. Чтобы эти национальные интересы сформулировать более привлекательно, в качестве главного интереса афишируются права человека. И это неконтролируемые деньги! Если можно как-то проследить за счетами нескольких сотен федеральных общественных организаций, то как вы проконтролируете региональные негосударственные фонды, СМИ и так далее, если их десятки тысяч!? Это та «мягкая сила», которая работает на внешнюю политику США, причем, весьма эффективно.

Действительно, наше правительство хранит деньги в американских ценных бумагах и американской валюте, мотивируя это быстрой ликвидностью, что есть абсолютная правда. Других таких инструментов, которые обладают такой ликвидностью, мало, да практически и нет. Выбор очень условный: либо вы храните сбережения в консервативном банке под 2% и знаете, что эти деньги точно не пропадут, либо польститесь на какой-то высокий доход, вложите в рисковый банк под 12%, но будет велика вероятность того, что в итоге вы вообще ничего не получите. На мой взгляд, деньги надо все больше концентрировать в других финансовых инструментах. Я бы инвестировал в золото и вернул бы золотой рубль, как в свое время это сделал Витте или в 1927-м году сделала советская власть. Наш золотой червонец тогда стал самой желанной валютой. Когда русские приезжали в Париж, они говорили примерно так: «На что мне ваши паршивые франки, дайте мне сдачу рублями!».

Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель петербургского отделения партии «Справедливая Россия»:

«Это часть нашей работы»

- Я просто возмущена решением Комиссии по этике Госдумы о вынесении общественного порицания нам с Ильей Пономаревым! Комиссия по этике не должна участвовать в политическом преследовании оппозиционных депутатов, и она превысила свои полномочия. Международные контакты - это часть нашей работы, они никак не нарушают закон о статусе депутата или нормы депутатской этики, и никаких пояснений по этому поводу депутат давать не обязан. Нечестные выборы, неправедные суды, произвол парламентского большинства в Комиссии по этике - это звенья одной цепи. Я не думаю, чтобы кто-то, даже в этой комиссии, всерьез подозревал нас в получении денег из-за рубежа, - там все-таки не дураки заседают. Деньги Госдепа - это некая страшилка. Но российские деньги изымаются из экономики страны и вкладываются в развитие других стран, включая США и страны Еврозоны – тем самым России наносится только ущерб! Вот пара цифр для сравнения: мы вкладываем под 1-2%, а занимаем под 9-10%.

Руслан Хасбулатов, членкор РАН, завкафедрой мировой экономики Российской экономической академии имени Плеханова:

«Власть неэффективно управляет страной»

- Беда не в том, что мы помогаем экономикам других стран. Мы им помогаем, а они нам. Помогать надо - мы все зависим друг от друга, и кризис это наглядно показал. Хотя, конечно, нелогично выглядит, когда Медведев зовет в страну инвестиции, и в то же время мы сами инвестируем в другие экономики. И ладно, если бы это соответствовало какой-то генеральной стратегии, разработанному плану действий и т.п. Но ведь ничего такого нет, и все возлагается на рынок. Сейчас всем понятно, что и рынок надо контролировать, регулировать, как уже давно и делают на Западе. У России сейчас самый низкий ВВП в Европе. О чем это говорит? О том, что власть плохо и неэффективно управляет страной.