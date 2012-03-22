Кризис доверия между властью и обществом есть - Медведев

Президент РФ Дмитрий Медведев в четверг, подводя итоги заседания рабочей группы по формированию открытого правительства, сказал, что кризис доверия между властью и обществом есть.

Глава государства отметил, что он был всегда, но вопрос в том, каков уровень этого кризиса, передает РИА Новости.

По его словам, кризис доверия был и в советские времена, и в 90-е годы, и в 2000-е Медведев считает, что сейчас многие граждане думают, что власть работает лишь для вида, для «галочки».

«Рецепт преодоления неверия – убеждать, открыто общаться, вступать в диалог», – сказал он, добавив, что речь идет о диалоге на всех уровнях, в том числе и самых высоких: президентском, правительственном, министерском.

«В этом смысле идея открытого правительства и принципиально новой системы коммуникаций между властями и гражданским обществом носит абсолютно ключевой характер, кто бы в этих властях ни был, мы или кто-то другой», - пояснил Медведев.