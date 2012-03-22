Медведев: коррупция не может быть побеждена в течение короткого срока

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня на второй встрече в формате открытого правительства, посвященной вопросам борьбы с коррупцией признал, что очевидно, что коррупция не может быть побеждена в течение короткого срока.

Но, по его словам, годы борьбы с коррупцией потрачены не зря. «Хотя бы потому, что впервые за тысячелетнюю историю России появилась нормативная база для борьбы с этим явлением», - пояснил глава государства.

По мнению Дмитрия Медведвеа, «она не идеальная, потому что нормативная база не может быть идеальной, она должна всегда приспосабливаться под текущее состояние общественных отношений в стране, под набор бытовых привычек, под существующие научные институты, под развивающуюся экономику».



Медведев сказал, что борьбу с коррупцией следует вести по пяти направлениям. Глава государства перечислил эти «пять блоков»: «сокращение государственного вмешательства в экономику, борьба с так называемой большой коррупцией, меры по снижению коррупции при государственных закупках, снижение уровня бытовой коррупции, а также общественный контроль».

Напомним, одним из первых решений Дмитрия Медведева после вступления в должность главы государства в 2008 году стал указ о создании совета по противодействию коррупции, а также поручение по подготовке антикоррупционного плана на несколько лет, который был подписан 31 июля 2008 года.

Президент обязал членов кабинета министров, включая премьера, представлять в налоговые органы сведения не только о своих доходах, но и доходах супругов и несовершеннолетних детей. Это же касается высших чиновников администрации президента, Совета Безопасности, полпредов президента.

В середине марта 2012 года президент выступил с предложением, согласно которому российских чиновников, которые не смогут объяснить превышение своих расходов над доходами, вскоре смогут увольнять и лишать имущества. Также был обнародован национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы.