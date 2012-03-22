Сторонники Прохорова проголосуют за лучшее название партии

Предприниматель, бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров выбирает название партии, которую он собирается организовать. Прохоров предложил своим сторонникам проголосовать на его официальном сайте.

"От выбора названия зависит очень многое. как вы лодку назовете, так она и поплывет. Название должно отражать дух и суть нашего начинания. Мы действительно хотим создать партию нового типа, живую структуру, для людей, а не еще одну партию власти, партию у кормушки или фейк", — написал политик на своей странице в Facebook.

По словам Прохорова, получено более 45 тысяч вариантов названия новой партии. Отобрали 90, которые предлагались наибольшее число раз. И теперь этот список представлен на открытом голосовании.

По итогам голосования планируется отобрать 10 лучших вариантов, из которых оргкомитет и выберет название для партии.

На данный момент наибольшую поддержку получили названия "Новая Россия", "Ё-партия", "Демократическая партия России", "Россия 2.0" и "Свободная Россия".

Прохоров приступил к формированию своей партии. Он уже определился с оргкомитетом - политик будет опираться на проверенные кадры.

В состав оргкомитета партии миллиардера войдут сенатор Александр Починок, глава фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман и совладелец сети аптек "36 и 6" Артем Бектемиров.