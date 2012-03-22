Обсудить неочерченный ещё круг вопросов на следующей неделе в Москве прилетит заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер, заявил в четверг посол США в РФ Майкл Макфол.

"Я думаю, она приедет на следующей неделе", - сказал посол США Интерфаксу.

На Смоленской площади подтверждают эту информацию.

"Конкретные планы приезда Роуз Гетемюллер в Москву пока еще дорабатываются с ней", - заявил накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



В феврале госдеп США заявил, что Гетемюллер, ранее занимавшая должность заместителя госсекретаря по вопросам разоружения, проверки и соблюдения соглашений, сменила на посту замгоссекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности Эллен Тошер. В госдепе также сказали, что в роли спецпредставителя Тошер продолжит отвечать за двустороннюю работу с РФ, в том числе, за достижение договоренности с россиянами по противоракетной обороне.

Напомним, что на посту заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер сменила занимавшую ранее эту должность Эллен Тошер.

13 марта, когда в Москве находилась Эллен Тошер, тема ПРО и стратегической стабильности в целом были главными. Американский дипломат приезжала в Россию на очередное заседание рабочей группы по контролю над вооружениями и международной безопасности российско-американской президентской комиссии.

Среди других, вопросов, которые обсуждались с Тошер, была подготовка к предстоящему 26 марта саммиту по ядерной безопасности в Сеуле, а также заседания 30 апреля первого подготовительного комитета по ДНЯО.