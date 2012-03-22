Патрушев на совещании в Бийске: ОПК Сибири устарел на 60%

В Бийске сегодня секретарь Совбеза Николай Патрушев проводит выездное заседание Совета безопасности РФ, посвященное проблеме развития ОПК Сибири, состоянию правопорядка в регионах округа и процессу реформирования системы МВД.

По его мнению, состояние оборонно-промышленного комплекса Сибири не позволяет надлежащим образом обеспечивать национальную безопасность.

Он также отметил, что доля устаревшего промышленного оборудования в ОПК Сибири составляет около 60%."Развитие конкурентных преимуществ сибирской оборонки надо выстраивать с учетом определенных приоритетов и задач, прежде всего, с учетом технического и технологического обновления основных производств", - сказал Патрушев.

"Сибирский федеральный округ, производящий более 12 процентов продукции оборонного назначения, является во многом базой для создания современной ракетно-космической и авиационной техники. Необходимы новые прорывные решения, способные обеспечить техническое, технологическое и организационное превосходство продукции ОПК над любым вероятным противником", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев в Бийске призвал губернаторов активно содействовать региональным предприятиям ОПК в поиске новых возможностей для увеличения выпуска гражданской продукции, передает РИА Новости.

Представитель президента в СФО Виктор Толоконский на выездном совещании заявил, что предприятиям ОПК требуется тесное и системное взаимодействие с наукой, и здесь требуется более системный подход, передает Интерфакс.

"Программа развития ОПК России ясно изложена в выступлении избранного президента РФ Владимира Путина", — напомнил Патрушев.