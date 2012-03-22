В Москве 24 марта, в субботу, на Пушкинской площади пройдет очередная акция оппозиции "За честные выборы!". Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил, что акция на Пушкинской пройдет в формате пресс-конференции.

"В субботу, 24 марта в 14:00 на Пушкинской площади (в Новопушкинском сквере) в рамках народного оргкомитета кампании "За честные выборы" состоится открытая пресс-конференция, посвященная ближайшим планам участников кампании", - рассказал Удальцов, передает Интерфакс.

По словам оппозиционера, мероприятие пройдет в форме пикета, согласованного с префектурой Центрального административного округа Москвы. Власти столицы пока эту информацию не подтвердили.