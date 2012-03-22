Шойгу может покинуть кресло главы МЧС и стать губернатором Подмосковья

Кремль активно подбирает кандидатов в губернаторы Подмосковья. Среди претендентов на пост главы Московской области - министр чрезвычайных ситуаций, сопредседатель высшего совета «Единой России» Сергей Шойгу, глава Минрегиона Виктор Басаргин, председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, глава Минтранса Игорь Левитин, а также председатель СКР Александр Бастрыкин.

Действующего в настоящее время губернатора Московской области Бориса Громова в списке нет. Срок его полномочий истекает 11 мая. К концу этой недели среди наиболее явных претендентов называют двоих: Басаргина и Шойгу.

Продление полномочий 68-летнего Бориса Громова, руководящего столичным регионом с 2000 года, не рассматривается, сообщил чиновник Кремля. Как пишут «Ведомости», это подтвердил и источник, близкий к московскому правительству. Громов не рассчитывает на переназначение и взял двухнедельный отпуск.

Официальные консультации по выдвижению кандидатов в губернаторы Подмосковья завершаются 26 марта.



