Стало известно, кто войдет в партию Михаила Прохорова

Предприниматель, экс-кандидат в президенты России Михаил Прохоров приступил к формированию своей партии. Прохоров уже определился с оргкомитетом - политик будет опираться на проверенные кадры.

В состав оргкомитета партии миллиардера войдут, как пишет "Коммерсантъ", сенатор Александр Починок, глава фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман и совладелец сети аптек "36 и 6" Артем Бектемиров.

В партии олигарха будут трудиться главный редактор журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова - его родная сестра, блестяще зарекомендовавшая себя на теледебатах накануне выборов.

С Прохоровым также готовы сотрудничать совладелец сети аптек "36 и 6" Артем Бектемиров, проректор Российской экономической школы Константин Сонин, гендиректор компании "Оптоган" Максим Одноблюдов, член Общественного совета по жилищной политике Минрегиона РФ Сергей Яшечкин, председатель совета директоров группы "Каскол" Сергей Недорослев, владелец сети "Связной" Максим Ноготков.

Михаил Прохоров рассказал, что обсуждал сотрудничество с партией с экс-министром финансов Алексеем Кудриным. Он предположил: "Думаю, он наш союзник. Его знания, квалификация были бы важны для строительства такой партии, которую мы задумали". Кудрин в настоящее время находится за границей и не готов давать комментарии до формирования нового состава правительства.

Сегодня экс-кандидат в президенты России начинает открытый интернет-конкурс на название партии. На сайте будет размещен список из 100 названий, отобранных из 50 тысяч уже полученных предложений. Наиболее популярными из них стали "Новая Россия".