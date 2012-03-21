Действующая Конституция Украины не позволяет вступление в ТС

Действующая Конституция Украины не позволяет вступление государства в надгосударственные органы.

Президент Виктор Янукович пояснил, что "Украина по Конституции не имеет права входить в организации, такие объединения, как Таможенный союз. То есть мы не имеем права делегировать часть своего суверенитета, суверенного права по Конституции".

В среду на встрече с главами церквей и руководителями религиозных организаций в Киеве украинский президент отметил: "То есть если нам входить в Таможенный союз, мы должны изменить Конституцию и законным способом", передает Интерфакс.

Янукович уточнил, что это можно сделать либо в парламенте, либо на всеукраинском референдуме.

Напомним, Москва давно приглашает Киев в Таможенный союз, а также в Евразийский союз. Украине при этом обещают в случае вступления внутрироссийские цены на энергоносители, но пока соседнее государство предлагает лишь сотрудничество в формате три + один.