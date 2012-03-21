Путин провел совещание по развитию Дальнего Востока и Сибири

Премьер-министр РФ Владимир Путин в среду провел совещание по развитию Дальнего Востока и Восточной Сибири.

"В ходе совещания была отмечена необходимость эффективного расходования имеющихся бюджетных средств, а также средств, получаемых на цели развития из внебюджетных источников. Владимир Путин говорил о необходимости применения проектного подхода в ходе комплексного освоения этих территорий страны", - сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков.

Во встрече участвовали первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр регионального развития Виктор Басаргин, глава аппарата правительства Антон Вайно, министр транспорта Игорь Левитин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минприроды Игорь Трутнев, министр энергетики Сергей Шматко и глава МЧС Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Напомним, в январе глава МЧС Сергей Шойгу на встрече с премьером Владимиром Путиным предложил создать корпорацию развития Восточной Сибири и Дальнего Востока от западных границ Красноярского края до Камчатки, Курильской гряды и Сахалина. В начале февраля идею Шойгу поддержал Путин.

Минэкономики предлагает внести в АНО "Государственная компания развития Сибири и Дальнего Востока" акции госкомпаний более чем на 500 млрд. рублей, пишет "Коммерсантъ". Сергей Шойгу, инициировавший проект, отказался его возглавить: "Мое основное детище — МЧС, а данный проект — это творчество, я буду только рад, если он попадет в хорошие руки, и не претендую на какое-то лидерство в этом вопросе".