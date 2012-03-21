Медведев назначил Рогозина своим спецпредставителем по Приднестровью

Президент РФ Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Дмитрия Рогозина своим спецпредставителем по Приднестровью. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Дмитрий Рогозин курирует в российском правительстве оборонно-промышленный комплекс. До назначения вице-премьером от был постпредом РФ при НАТО.

Напомним, конфликт в Приднестровье продолжается уже более 20 лет. 2 сентября 1990 года, пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдавии объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем - независимой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с центром в Тирасполе. Город Бендеры и несколько прилегающих к нему правобережных сел высказались за вхождение в состав ПМР.

Националистически настроенные радикалы в Кишиневе заявляли о выходе Молдавии из СССР и возможности ее присоединения к Румынии. Власти Молдавии не согласились с решением приднестровских депутатов и ввели войска в непризнанную республику. В 1992 году в Приднестровье начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев. В результате Кишинев утратил контроль над левобережными районами, и Приднестровье стало территорией, фактически неподконтрольной Кишиневу, со всеми атрибутами государственности, включая собственную валюту.

Международного признания Тирасполь не получил, но активно этого добивается. Молдавия предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства.