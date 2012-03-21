«Путин – симпатичный парень!»

Около половины россиян не запомнили предвыборных обещаний Владимира Путина. Такой результат был получен в ходе недавнего опроса ВЦИОМ. Специально для «АН» на вопрос «А какое из предвыборных обещаний Путина запомнили вы?» отвечают…

Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс»:



«Теперь ему нужна крутая команда»



- Помню все обещания: «Будем улучшать жизнь людей, сельское хозяйство, поднимем науку, разовьем культуру. Великая Россия встанет с колен, будем жить достойно и установим власть закона…» Там и помнить нечего - все то же, что еще Брежнев обещал. Но у Путина есть «бабки» и силы, он симпатичный парень, поэтому я за него и проголосовал. Теперь ему нужна крутая команда - и вперед, выполнять обещания!

Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета по социальной политике Совета Федерации:

«Работа предстоит большая»

- Из всех предвыборных обещаний Путина меня больше всего заинтересовали основные параметры статьи «Строительство справедливости. Социальная политика для России», - и это понятно, с учетом моей сферы деятельности. Для меня это некое руководство к действию на ближайшие шесть лет. Что важно в первую очередь? Россия - социальное государство - это не новая норма, и она записана в Конституции, но это же декларация. А теперь ее нужно наполнять реальным содержанием, реальными действиями законодательных органов власти и правительства, реальными законами. В рамках реализации всех действий по социальной политике в предвыборных статьях выделены главные приоритеты. Это сбережение людей, сбережение нации, народа. Вот вокруг этой темы и строится работа комитета, который я возглавляю и в Совете Федерации, и в общественной организации - Союзе пенсионеров России. Работа предстоит большая - и по пенсионному законодательству, и по социальному законодательству, и по сбережению семейных ценностей.

Никита Высоцкий, директор Государственного культурного центра-музея В. C. Высоцкого, актёр, режиссер:

«Предвыборные обещания - это не клятва на крови»

- Предвыборные обещания - это не клятва на крови, и они могут быть не выполнены. Даже, скорее всего, будут не выполнены - хотя бы потому, что жизнь постоянно меняется. Поэтому я не буду сверяться строка в строку, а буду верить только своим ощущениям. Вот сейчас у меня есть ощущение, что жизнь стала хуже. Вряд ли эта реальность совпадает с предвыборными обещаниями… Если конкретно о том, что я помню: скажем, обещание по улучшению финансирования здравоохранения. Правда, за это время я ни разу не лечился в больнице и потому не могу судить, выполняется это обещание или нет.