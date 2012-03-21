Нацдемы создают партию на базе только двух движений

Национал-демократы создадут новую партию на базе только двух движений - Русского общественного движения (РОД) и Русского гражданского союза (РГС). Об этом "Агрументам недели" сообщил корреспондент "НацАкцента" со ссылкой на интервью члена президиума РОДа Надежды Шалимовой.

Шалимова также опровергла информацию, размещенную в газете "Известия", о том, что партия будет также создаваться и на базе Движения против нелегальной иммиграции ДПНИ Владимира Тора. Шалимова уточнила, Владимир Тор вышел из ДПНИ еще до запрета этой организации в августе 2011 года.

Как писал "НацАкцент", решение о создании на базе Русского общественного движения и Русского гражданского союза русской национал-демократической партии было принято на совместном собрании двух организаций 9 февраля.

Напомним, один из лидеров движения "Русские" Дмитрий Демушкин накануне заявил, что будет создавать свою политическую партию.