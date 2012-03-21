«Если Медведев провалил реформу МВД, как он сможет руководить правительством?»

В Казани продолжаются аресты бывших сотрудников правоохранительных органов. Похоже, что от перемены вывески ситуация в российской «милиции-полиции» так и не изменилась. Специально для «АН» на вопрос «Как вы смотрите на то, чтобы вернуть полиции прежнее название – милиция?» отвечают…

Анатолий Салуцкий, писатель:

«А Медведев молчит…»

- Я бы не возражал против того, чтобы вернули «милицию», но ведь это опять трата средств. Произошедшее в Казани - показатель полного провала реформы, которую затеял Медведев. Я не говорю о провале «зимнего часа» (это мелочи), но после провала реформы МВД видно, что Медведев просто неспособен быть руководителем правительства! Суть реформы состояла в том, чтобы изменить саму атмосферу в органах внутренних дел, но теперь все вылилось лишь в переименование милиции в полицию. На все эти вывески пришлось потратить много денег, но суть органов внутренних дел осталась прежней. Очень удивляет, почему отмалчивается действующий президент Дмитрий Медведев?.. Вот он снял руководителя питерской милиции, но в Казани случай гораздо хуже: это же были коллективные зверства. А Медведев молчит…

Павел Грудинин, директор совхоза им. Ленина:

«Похоже на круговой сговор»

- Их можно называть как угодно, но, главное, чтобы изменилась суть! Они не станут лучше, если опять переименуются в «милицию». Ведь сама власть действует, скажем так, не совсем законно - вот и милиция начинает действовать точно так же. Все это похоже на некий круговой сговор между властными структурами, которые прикрывают милицию, и милицией, которая прикрывает власть. Произошедшее в Казани – это только повод, после которого там стали разбираться. Но ведь такова ситуация во всех без исключения правоохранительных органах! И Следственный комитет, и прокуратура, и милиция – все они одинаково коррумпированы, и поэтому одинаково безнаказанно себя чувствуют. Ведь казанские милиционеры были абсолютно убеждены, что им за это ничего не будет. У нас человек просто бесправен, он не может никуда обратиться, и ему никто не поможет, потому что везде круговая порука – и на местном уровне, и на федеральном. Вертикаль власти всегда и везде поддерживает друг друга. Для того чтобы это разрушить, нужен независимый суд, в котором судья не думал бы о том, кто ему сегодня позвонит – губернатор, глава администрации, начальник милиции и т.п. Следственные органы, к сожалению, «по звонку» тоже сделают все, что угодно, причем и в одну, в другую сторону…

Валентин Степанков, президент ЗАО «Юкей-Консалтинг», бывший генпрокурор России (1991—1993 гг.), кандидат юридических наук, профессор, действительный государственный советник юстиции:

«Хочется верить…»

- Порочность в действиях милиции стала очень глубока. К сожалению, сегодня милиция – это вооруженный отряд людей, вызывающий у населения тревогу и угрозу. Потому что милиционеры, в отличие от представителей преступного мира, не живут по понятиям, но существуют по каким-то своим странным восприятиям справедливости и применения насилия к людям. И все же мне очень хочется верить, что изменения дадут результат. Целью реформы ни в коем случае не должна быть погоня за показателями искусственным путем. В первую очередь надо восстановить здравый смысл. А ведь милиция, прежде всего, должна обеспечивать безопасность гражданина, который должен знать, что он, обратившись к работникам внутренних дел, не услышит хамского ответа, но получит быструю, культурную и грамотную реакцию на его заявление. Конечно, в идеале преступление должно быть раскрыто, но даже если этого не получилось, то человек должен видеть, что работники милиции заинтересованы в его раскрытии, делают это гласно и прозрачно.