В России контроль за СМИ могут передать в Министерство культуры
21 марта 2012, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
В России контроль за СМИ могут передать в Министерство культуры и массовых коммуникаций уже в мае. Минкомсвязи могут лишить функций по контролю за прессой.
Источник в правительстве сообщил, что возглавить Минкультуры, возможно, будет предложено одному из трех глав общероссийских телеканалов – Олегу Добродееву, Константину Эрнсту или Владимиру Кулистикову, пишет «Независимая газета».
«Уход нынешнего министра культуры Александра Авдеева – вопрос практически решенный. Теперь главная интрига в том, кто станет его преемником», – пишет издание. Ссылаясь на источник, газета пишет, что тандем считает целесообразным назначить министром культуры и массовых коммуникаций гендиректора одного из общероссийских телеканалов».
Напомним, Олег Добродеев - гендиректор ВГТРК, Владимир Кулистиков возглавляет НТВ, Константин Эрнст - гендиректор Первого канала.