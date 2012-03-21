В России контроль за СМИ могут передать в Министерство культуры и массовых коммуникаций уже в мае. Минкомсвязи могут лишить функций по контролю за прессой.

Источник в правительстве сообщил, что возглавить Минкультуры, возможно, будет предложено одному из трех глав общероссийских телеканалов – Олегу Добродееву, Константину Эрнсту или Владимиру Кулистикову, пишет «Независимая газета».

«Уход нынешнего министра культуры Александра Авдеева – вопрос практически решенный. Теперь главная интрига в том, кто станет его преемником», – пишет издание. Ссылаясь на источник, газета пишет, что тандем считает целесообразным назначить министром культуры и массовых коммуникаций гендиректора одного из общероссийских телеканалов».

Напомним, Олег Добродеев - гендиректор ВГТРК, Владимир Кулистиков возглавляет НТВ, Константин Эрнст - гендиректор Первого канала.