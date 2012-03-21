Березовский «похоронит» российские институты власти, создав свою партию

Предприниматель Борис Березовский из Лондона лично рассказал, что собирается «похоронить» российские институты власти, создав партию, в основу идеологии которой будут положены христианские ценности любви и свободы.

В интервью телеканалу РЕН ТВ олигарх не уточнил, будет ли его партия настаивать на заповедях «не убий» и «не укради». По словам Березовского, «очень важно было начать процесс структурирования политического пространства, поскольку это предпосылка к политической конкуренции и как следствие к построению эффективного государства». «Потому что эффективное государство не может существовать в современном мире без внутренней эффективной политической конкуренции, поэтому в этом смысле всё равно, какую партию создавать, всё равно с какой идеологией, лишь бы какая-то была», - пояснил он.

По мнению олигарха, живущего в столице Великобритании Лондоне, основная проблема, которая существует в России – это «полная или почти полная утрата каких-либо моральных ценностей, каких-либо человеческих отношений». По наблюдению Березовского, в настоящее время - «обмануть – это доблесть, кинуть – это подвиг».

«Без морально-духовного возрождения, без внутренней, духовной работы невозможно никакое эффективное строительство», - уверен Березовский.

О своей будущей партии, которая, скорее всего, получит название «Партия воскресения», Березовский говорит о ней так: «Странно мне было бы просить у институтов (российских), которые я не считаю легитимными зарегистрировать, дать жизнь организации, которая нацелена на то, чтобы их похоронить. Поэтому, конечно, я считаю, что партия, которая будет просить регистрации, позиционируя себя как оппозиционная, у этого режима, который нелегитимен, она сама по себе эта просьба о регистрации – сговор с Кремлём и больше ничего».

Сегодня стало известно, что националисты решили объединиться в партию. Зовут в союзники Навального и Милова.

Госдума приняла во вторник, 20 марта, во втором чтении поправки в закон о политических партиях.

Депутаты одобрили президентский законопроект, согласно которому минимальная численность политических партий для их создания и регистрации снизится с 40 тысяч до 500 человек.



