В Москве полиция мешала проведению бойкота НТВ, раздевая активистов

В Москве сотрудники полиции под угрозой задержания препятствовали проведению акции "Правого дела". Накануне в разных районах российской столицы активисты партии раздавали прохожим ленточки и стикеры с надписью "Я не смотрю НТВ".

Как говорится в сообщении партии, полицейские требовали прекратить акцию, изымали ленточки и снимали с активистов партийные куртки.

"АН" писали, что, оппозиционный политик Борис Немцов в субботу во время акции на Пушкинской площади в центре Москвы призвал бойкотировать телеканал НТВ. Вв минувшее воскресенье у телецентра "Останкино" состоялась массовая акция протеста, а в социальных медиа стали активно обсуждаться призывы бойкотировать НТВ и товары компаний-рекламодателей телеканала.

Напомним, в эфире телеканала прошёл показ фильм "Анатомия протеста", в котором утверждается, что на массовые митинги за честные выборы в Москве люди приходили якобы за деньги. Это стало самой обсуждаемой темой в Интернете и вызвала массу негативных откликов. "Эксперт" больше не сотрудничает с НТВ.