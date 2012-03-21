Националисты объединятся в партию, Демушкин создаст свою

Националисты решили объединиться в партию. Новая партия будет создана на базе "Русского общественного движения" Константина Крылова, "Русского гражданского союза" Антона Сусова, "Движения против нелегальной иммиграции" Владимира Тора.

В партию войдут также несколько других националистических движений. Лидер движения "Русские" Дмитрий Демушкин отказался войти в проект. Он создает собственную партию.

По словам Крылова, документы в Минюст будут поданы уже на этой неделе, пишет газета "Известия". Он уточнил, что возможные варианты названия новой партии: Национал-демократическая партия или Российская национал–демократическая партия.

В наблюдательный совет партии активисты-националисты пригласили известного блогера, юриста Алексея Навального, лидера "Демократического выбора" Владимира Милова, Сергея Жаворонкова, главу наблюдательного совета движения "Русские" Александра Белова, профессора МГИМО Валерия Соловья.

Ожидается, что членами партии станут тысячи человек. Крылов отметил, что финансовая сторона уже решена, партию поддерживает "бизнес, связывающий свое будущее с Россией".

Госдума приняла во вторник во втором чтении поправки в закон о политических партиях. Ожидается, что за окончательный вариант депутаты нижней палаты проголосуют на этой неделе.

Депутаты одобрили президентский законопроект, согласно которому минимальная численность политических партий для их создания и регистрации снизится с 40 тысяч до 500 человек.