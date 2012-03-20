Генпрокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев подал в отставку. Хугаев уходит по собственному желанию.В своем заявлении он написал: "Осознавая свою ответственность перед будущим Южной Осетии, стараясь обеспечить консолидацию нашего общества в этот непростой период смены власти в стране, я принял решение уйти с поста генерального прокурора республики по собственному желанию".

Он уточнил, что решил сделать этот шаг именно накануне назначенных на 25 марта выборов президента республики. По мнению Хугаева, "избранному народом новому главе государства нужно будет организовывать работу без оглядки в прошлое, выстраивать властные структуры государства, опираясь на собственное видение процессов его развития", передает РИА Новости.

Отставка генпрокурора была одним из условий достигнутого 9 декабря 2011 года соглашения между на тот момент президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты и кандидатом на пост главы государства Аллой Джиоевой по урегулированию ситуации в республике, осложнившейся в связи с признанием недействительными итогов второго тура выборов президента.

Оппозиция также потребовала в ответ на прекращение протестного митинга отставки главы Верховного суда Ацамаза Биченова и самого Кокойты.

Кокойты 10 декабря подписал перед своей отставкой представление об освобождении Хугаева и Биченова от занимаемых должностей и направил представления в парламент.

Но 14 декабря парламент Южной Осетии проголосовал против этих отставок. Осенью прошлого года в Южной Осетии так и не удалось избрать президента. Верховный суд республики признал результаты голосования недействительными из-за допущенных в их ходе нарушений. Парламент назначил повторные выборы на 25 марта 2012 года.