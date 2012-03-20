МИД РФ: Сам Иран не решится на агрессию в отношении других стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что нанесение ударов по Ирану может заставить страну начать разработку ядерного оружия. Иран на агрессию в отношении других стран региона не решится, заявил министр.

"Сейчас даже по признанию ЦРУ, других американских официальных лиц, нет никакой информации о том, что высшее руководство Ирана приняло политическое решение производить ядерное оружие", - сказал Лавров в интервью "Коммерсантъ ФМ". "Зато после ударов по Ирану, я почти убежден, такое решение наверняка будет принято", - заявил Лавров. По его мнению, удары по Ирану приведут к тому, что МАГАТЭ не сможет продолжать мониторинг ядерных исследований, проводимых этой страной. Лавров считает, что Иран не решится сам на агрессию в отношении других стран. "Я убежден абсолютно, что никогда Иран сделать это не решится, хотя бы потому, что там все очень миниатюрно", - сказал глава внешнеполитического ведомства.